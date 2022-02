HONOR 60 SE è qui: è la risposta a OPPO Find X5 Lite?

HONOR, dopo aver presentato la serie HONOR 60, in queste ore ha presentato lo smartphone HONOR 60 SE circolato in rete nel corso degli ultimi giorni in forma di rumor e indiscrezioni varie. Il device si presenta con un buon medio-gamma con un design accattivante anche se un po' anonimo e simile a un gran numero di altri device nella sua fascia di prezzo.

HONOR 60 SE: caratteristiche e design

Frontalmente è presente un pannello OLED da 6.67 pollici a risoluzione Full HD+ (2340 x 1080 pixel) con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, HDR10, sensore per le impronte integrato e una fotocamera punch hole da 16 MP. Molto buona l'ottimizzazione delle cornici che si presentano quasi impercettibili lungo i lati lunghi, ma forse la compagnia paga la scelta di un design fin troppo simile a quello di tanti altri device.

Posteriormente è presente un modulo triplo con sensore principale da 64 MP, uno ultra grandangolare da 8 MP con FOV da 112° e uno di profondità da 2 MP. Sotto il telaio troviamo il processore MediaTek Dimensity 900 con GPU Mali-G68 MC4, 8/12 GB di RAM e 128/256 GB di spazio interno, una batteria da 4300 mAh con supporto alla ricarica rapida SuperCharge da 66 W e Android 11 con la personalizzazione Magic UI 5.0.

Scheda tecnica

Display OLED da 6.67 pollici a risoluzione Full HD+ da 2340×1080 pixel con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, HDR 10 sensore di impronte integrato;

processore MediaTek Dimensity 900 con GPU Mali-G68 MC4;

8/12 GB di RAM e 128/256 GB di spazio interno;

fotocamera posteriore con sensore principale da 64 MP camera, flash LED, sensore ultra grandangolare da 8 MP con FOV da 112° e apertura f/2.2 aperture, sensore di profondità da 2 MP con apertura f/2.4 aperture;

fotocamera frontale da 16 MP;

USB Type-C Audio;

connettività Dual SIM (nano + nano), 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ax (2.4GHz/5GHz), Bluetooth 5.2 e GPS;

batteria da 4300 mAh con ricarica rapida SuperCharge da 66 W;

Android 11 con la personalizzazione Magic UI 5.0.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo smartphone di HONOR sarà disponibile in Cina a partire dal 18 febbraio nelle colorazioni Black, Green e Blue ai seguenti prezzi:

8+128 GB a 2199 yuan, circa 300 euro;

8+256 GB a 2499 yuan, circa 350 euro.

Non sono disponibili dettagli circa un eventuale disponibilità del device anche nel nostro Paese.