Honor 60 SE senza segreti prima del debutto

La certificazione 3C appena emersa in rete, relativa all'Honor 60 SE non lascia dubbi: il device è prossimo al debutto (il 31 dicembre, per la precisione) e sappiamo che godrà della fast charge cablata da 40W.

Honor 60 SE: tutto quello che sappiamo

All'inizio di questo mese, l'ex sub brand di Huawei ha svelato la serie Honor 60 composta dal modello vanilla e dalla variante Pro. È anche emerso che il gigante della tecnologia ha in cantiere un terzo modello noto come Honor 60 SE. Secondo il tipster @WHYLAB, il midrange ha ora ricevuto la certificazione 3C in Cina.

Il dispositivo ha il numero di modello TFY-AN40 e viene fornito con un supporto di ricarica da 40 W con un'uscita fino a 10 V 4 A. Sebbene la certificazione 3C non riveli altri dettagli, l'informatore ha rivelato che il device sarà alimentato da un chipset Qualcomm Snapdragon 778G. Il dispositivo inoltre, sarà dotato di uno schermo OLED super curvo con profondità di colore a 10 bit.

In precedenza, i rendering di una custodia protettiva che si dice fossero quelli dell'Honor 60 SE sono stati avvistati online. Il dispositivo pare che adotterà un pannello curvo, mentre sul posteriore vanterà una configurazione a tripla lente, disposta a triangolo.

Dulcis in fundo, sarà dotato di una camera perforata posizionata centralmente e i pulsanti del volume e dell'accensione si troveranno sul frame laterale destro del telefono. Il modello premium di fascia media dovrebbe contenere anche un sensore di impronte digitali sotto lo schermo. @WHYLAB ha anche suggerito che l'azienda lancerà Honor 60 SE il 31 dicembre. Non ci sono ancora notizie ufficiali al riguardo; non sappiamo però quando approderà anche da noi.