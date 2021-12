Honor 60 Pro: un display degno di iPhone 13 Pro

BOE, con sede in Cina, è il fornitore del display OLED 120Hz da 6,78 pollici di Honor 60 Pro. Ecco cosa è emerso in queste ore online.

Honor 60 Pro: BOE fornisce i pannelli OLED

La scorsa settimana, l'ex sub brand di Huawei ha annunciato i suoi ultimi smartphone di punta sul mercato cinese: Honor 60 e 60 Pro. All'evento di lancio, il produttore di display con sede in Cina BOE ha rivelato che avrebbe fornito gli schermi per il modello di fascia alta.

Il display di Honor 60 Pro, che ha un design curvo su quattro lati e un pannello OLED, viene fornito da BOE. Si afferma che questa è la prima volta che viene utilizzato un pannello angolare a quattro lati per il display per una migliore estetica del design.

Da quanto rivelato dall'azienda, la cornice superiore del modello Pro è del 32% più elevata rispetto a quella dell'iPhone 13 Pro, mentre la cornice laterale è più stretta di circa il 43%. Le cornici strette offrono un migliore rapporto schermo-corpo.

Il display dello smartphone è inoltre dotato di supporto per l'attenuazione PWM ad alta frequenza 1920Hz che ha un'alta frequenza stroboscopica e strisce sottili. In confronto, l'iPhone 13 utilizza il dimming PWM a bassa frequenza a 480Hz.

Non di meno, il midrange top di Honor è dotato di un display OLED da 6,78 pollici con una risoluzione dello schermo di 2652 x 1200 pixel, una densità di pixel di 429 PPI e un contrasto dello schermo fino a 500 W: 1. Include anche il supporto per DCI-P3 con un'ampia gamma di colori al 100%, certificazione HDR10+, display a 1,07 miliardi di colori, frequenza di aggiornamento dello schermo di 120 Hz e molto altro ancora.

Non di meno, è certificato dalla certificazione a bassa luce blu TUV. Il dispositivo è alimentato dallo Snapdragon 778G+, abbinato a 8/12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. È alimentato da una batteria da 4.800 mAh e supporta la ricarica rapida cablata da 66 W.