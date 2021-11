Honor 60 e 60 Pro: eccoli in queste nuovissime foto dal vivo

La nuova gamma di smartphone Honor 60 verrà presentata domani, quando finalmente scopriremo ogni dettaglio circa le specifiche costruttive dei due modelli: nel frattempo, alcune foto dal vivo sono trapelate online e ci consentono di apprezzarne l'impatto estetico.

Cresce l'attesa per Honor 60 e 60 Pro

Tra Honor 60 e 60 Pro non dovrebbero esserci particolari differenze in merito alla scheda tecnica, almeno secondo i rumor. Le foto condivide sul web nelle ultime ore, tuttavia, pongono in risalto dimensioni e form factor dei dispositivi che possiamo quindi comparare più facilmente:

In base a quanto è possibile osservare, Honor 60 Pro si caratterizzerà per bordi superiore ed inferiore più incurvati e contenuti rispetto a quelli del fratello minore. Nessun particolare cambiamento in relazione alla larghezza dei due terminali, ma la versione Pro appare più alta se paragonata all'unità standard. Presente il piccolo foro centrale che ospita la fotocamera selfie.

Nessuna sorpresa per quanto riguarda la zona posteriore, dove primeggia la tripla fotocamera: i sensori principali trovano spazio nei due (ormai iconici) cerchi ed il terzo sensore si colloca nel centro. Ricordiamo ancora che l'evento di presentazione di Honor 60 e 60 Pro è previsto per domani, 1 dicembre, alle 19:30 (ora cinese).