Honor 60 Pro: il nuovo midrange sarà "potenza pura"

La serie di smartphone midrange Honor 60 verrà presentata molto presto e sostituirà i recentissimi Honor 50 lanciati pochi mesi or sono. Ora, uno dei rappresentanti della nuova line-up è apparso all'interno della popolare piattaforma di benchmark GeekBench.

Honor 60 Pro con Snapdragon 870 e 12 GB di RAM

Honor 60 e 60 Pro si stanno preparando per il rilascio. Un dispositivo testato ha il nome in codice TNA-AN00 e questo è il più potente dei due nuovi prodotti.

Si basa su un chip Qualcomm avente numero di modello SM7325, che nasconde i processori Snapdragon 778G e Snapdragon 778G+. Viene indicata la velocità di clock massima di 2,52 GHz, quindi, possiamo concludere che stiamo parlando della versione Plus dello stesso chipset. Il prodotto include l'acceleratore grafico Adreno 642L e il modem cellulare Snapdragon X53 5G con velocità di trasferimento dati fino a 3,7 Gbps.

Secondo i dati di GeekBench, lo smartphone ha a bordo 12 GB di RAM. Come piattaforma software viene utilizzato il sistema operativo Android 11.

In precedenza si diceva che il Honor 60 Pro avrebbe ricevuto un display Full HD+ con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Ora si è scoperto che la fotocamera posteriore includerà un sensore principale da 108 megapixel. La snapper selfie invece, riceverà una lente da 50 megapixel. Viene menzionato il supporto per la ricarica a 66 watt.

La compagnia ha dichiarato che i dispositivi della line-up Honor 60 saranno presentati il ​​1° dicembre. Non di meno, l'azienda ha anche pubblicato un video teaser per i nuovi midrange premium pronti al debutto; ha mostrato il design dei terminali. I nuovi telefoni avranno uno schermo piatto in vetro con bordi arrotondati e il display sarà circondato da cornici molto sottili.

La formazione dovrebbe includere tre smartphone: la versione vanilla, il 60 Pro e il super economico 60 SE. Secondo indiscrezioni precedenti, il Pro sarà alimentato dal chipset Qualcomm Snapdragon 870 e vanterà una batteria da 4500mAh con supporto alla ricarica rapida da 100W.