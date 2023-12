HONOR 50: il flagship killer di ultima generazione (-28%)

L’HONOR 50, il flagship killer di ultima generazione, sta rivoluzionando l’esperienza degli utenti con la sua straordinaria combinazione di prestazioni avanzate e un design accattivante. Il suo schermo curvo OLED da 6,57″ offre una visualizzazione impeccabile grazie ai bordi curvi a 75°. Infatti, la gamma di colori impressionante, con 1,07 miliardi di colori e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, porta le immagini e i video a un livello superiore di realismo. Attualmente in super sconto del 28% su Amazon, è il momento perfetto per acquistarlo al prezzo speciale di soli 429,99 euro, anziché 599,90 euro.

HONOR 50: un’occasione da prendere al volo su Amazon

La funzione di registrazione multi-video è un punto di forza dell’HONOR 50. Grazie alla fotocamera selfie grandangolare AI con riconoscimento automatico multi-viso e angolo di ripresa ampliato, ogni momento può essere catturato in modo spettacolare. La combinazione delle fotocamere anteriore e posteriore per registrare contemporaneamente video aggiunge un tocco professionale ai tuoi vlog.

Il design unico della fotocamera dell’HONOR 50 è un’altra caratteristica che si distingue. La fotocamera principale da 108 MP, la selfie grandangolare da 8 MP, la microcamera da 2 MP, la fotocamera bokeh da 2 MP con messa a fuoco completa e la fotocamera anteriore da 32 MP riflettono l’innovazione a doppia lente e doppia apertura. Questo garantisce scatti chiari e dettagliati in ogni situazione.

La potenza è alla base di questo dispositivo, con il processore Qualcomm Snapdragon 778G. Il quad-core A78 con velocità di clock di 2,4 GHz offre prestazioni visive straordinarie durante il gioco, mantenendo un basso consumo energetico. Questo supporta senza sforzi giochi con requisiti rigorosi di velocità dei fotogrammi, garantendo un’esperienza di gioco fluida e coinvolgente.

Non dimentichiamoci della batteria da 4300 mAh, supportata dalla tecnologia SuperCharge da 66 W. La batteria si ricarica al 70% in soli 20 minuti, garantendo che tu possa sfruttare al massimo ogni momento libero senza preoccuparti di rimanere senza energia. In conclusione, l’HONOR 50 è un concentrato di innovazione e prestazioni, offrendo un’esperienza visiva eccezionale. Approfitta subito di questa occasione su Amazon e acquistalo al prezzo ridicolo di soli 429,99 euro, prima che sia troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.