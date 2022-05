HONOR 50, display strabiliante e mega fotocamera a prezzo SHOCK

Stai cercando un nuovo smartphone Android dotato di un incredibile design, una fotocamera potente e un bellissimo display ad altissima risoluzione? La risposta a questo tuo bisogno si chiama HONOR 50 e in queste ore puoi farlo tuo a un prezzo ridicolo grazie a una incredibile offerta su eBay.

Infatti, utilizzando l’esclusivo codice coupon “MENO15EDAYS” in fase di acquisto, il prezzo dell’ottimo medio gamma Android crolla per la prima volta in assoluto ad appena 237€.

HONOR 50 è in offerta su eBay a un prezzo ridicolo grazie a un codice coupon esclusivo

A questo prezzo hai la possibilità di stringere tra le mani uno tra i migliori medio gamma mai realizzati da HONOR. Dotato di un bellissimo design ricercato e dal forte sapore premium, il device monta un display OLED da 6.57 pollici ad altissima risoluzione e con frequenza di aggiornamento a 120 Hz. Inoltre, come puoi ben notare dalle immagini, il display curvo dello smartphone è abbracciato da cornici estremamente ridotte che ti danno quasi l’impressione di stringere tra le mani un dispositivo tutto schermo.

Sotto la scocca, oltre a essere presente una buona batteria da 4300 mAh con supporto alla ricarica rapida, trova posto un potente processore Qualcomm di ultima generazione con 6 GB di RAM e 128 GB di spazio interno; puoi installare tutte le applicazioni che vuoi e avviarle rapidamente in un battito di ciglia. Inoltre, lo smartphone monta anche una potente fotocamera quadrupla con un sensore principale da 108 MP che ti permette di scattare foto ad altissima risoluzione e registrare video a qualità cinematografica.

Non perdere questa incredibile occasione e metti subito nel carrello uno smartphone che saprà garantirti un’esperienza di utilizzo di altissimo livello in qualsiasi situazione. Ricorda di sfruttare il codice coupon “MENO15EDAYS” per far crollare il prezzo di vendita dello smartphone sotto i 240€ per la prima volta in assoluto. Cosa stai aspettando?

