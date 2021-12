Honor 3X: dopo OTTO anni... "è duro a morire"

Honor 3X, un telefono di oltre 8 anni fa, ha ancora oltre 40.000 utenti attivi. È un esempio incredibile della bontà eccezionale dei vecchi prodotti dell'ex sub brand di Huawei.

Honor 3X ha ancora 40.000 utenti

Oggi, la compagnia ha confermato di lanciare Honor X30 in Cina il 16 dicembre. Allo stesso tempo, uno dei dirigenti del marchio ha condiviso alcuni racconti relativi sulla gamma in questione. Ha parlato più precisamente del modello 3X.

Jiang Hairong (alias Harrison) è il CMO d'onore. Poche ore fa, questo dirigente ha rivelato che il marchio ha venduto oltre 90 milioni di unità di smartphone della serie X in tutto il mondo fino ad oggi. Il numero era di 80 milioni di unità nel maggio 2020.

Inoltre, ha rivelato che ci sono ancora oltre 40.000 utenti possessori dell'Honor 3X. Per chi non lo sapesse, questo telefono ha fatto il suo debutto nel dicembre 2013, il che lo rende un telefono di 8 anni.

È affascinante apprendere che ci sono ancora persone là fuori che usano questo vecchio pezzo di tecnologia come daily driver. Non solo l'hardware e il software dello smartphone sono lenti al giorno d'oggi, ma sono anche incapaci di eseguire applicazioni moderne.

Il dirigente condivide anche la storia di un meteorologo il cui primo smartphone Honor è stato proprio il suddetto 3X. Questo telefono non è morto come altri telefoni portati dai suoi compagni di squadra in una spedizione che ha coinvolto condizioni climatiche estreme. Il dispositivo li ha aiutati a contattare i loro familiari.

Avete esperienza con la line-up di telefoni del marchio cinese? Fatecelo sapere.