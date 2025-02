HONOR 200 Pro in super offerta su Amazon: a questo prezzo è imperdibile

HONOR 200 Pro diventa il best buy della fascia media grazie alla nuova offerta Amazon in corso in questo momento. Grazie a prestazioni eccellenti e a un comportato fotografico da top di gamma, lo smartphone di HONOR è oggi un punto di riferimento del mercato. Con lo sconto in corso, HONOR 200 Pro è disponibile al prezzo scontato di 434 euro. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

HONOR 200 Pro: la scheda tecnica

La scheda tecnica di HONOR 200 Pro comprende un display OLED da 6,78 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz oltre al SoC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 affiancato da 12 GB di RAM e 256 GB di storage, nella versione in offerta. Da segnalare anche una batteria da 5.200 mAh con la possibilità di sfruttare la ricarica rapida da 100 W oltre che la ricarica wireless da 66 W.

Il comparto fotografico è uno dei punti di forza del modello di HONOR che ha tre fotocamere posteriori con un sensore principale da 50 Megapixel e un sensore teleobiettivo da 50 Megapaixel con zoom ottico 2,5x e un sensore ultra-grandangolare da 12 Megapixel. Da segnalare anche la certificazione IP65 oltre al supporto Dual SIM, con possibilità di sfruttare anche le eSIM, e un sensore di impronte digitali sotto al display.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare HONOR 200 Pro al prezzo scontato di 434 euro. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto. La promozione in corso abbatte il costo dello smartphone fino al minimo storico rendendo HONRO 200 Pro un best buy assoluto nella fascia media del mercato.