La nuova promozione HoMobile Summer Edition a meno di 6 euro mensili sarà attivabile fino a fine mese.

HoMobile Summer Edition: i dettagli

La nuova tariffa offre 50 Giga di internet su rete Vodafone alla velocità di 30 Mbps in download e upload, minuti e SMS illimitati verso tutti a soli 5,99 euro ogni mese. Oltre al bundle appena visto sono inclusi alcuni servizi aggiuntivi come quello di reperibilità, l'avviso di chiamata e la possibilità di deviare la stessa gratuitamente. Inoltre, in caso di esaurimento del traffico dati prima del rinnovo, è possibile scegliere di ripartire con l'offerta in qualsiasi momento.

La tariffa del second brand Vodafone è attivabile solo in portabilità da alcuni MVNO. Tra i più conosciuti troviamo Iliad, Coop Voce, Fastweb, Poste Mobile, Spusu Italia, Lyca Mobile, DIGI MOBIL, 1Mobile ed altri.

Con questa promo in edizione limitata è possibile navigare anche in roaming grazie ai 3,3 Giga disponibili anche in Unione Europea.

Costi ed altro

L'attivazione della promo così come la spedizione a casa della SIM sono entrambe gratuite. L'unica spesa da sostenere la prima volta corrisponde alla scheda SIM ed ammonta a 0,99 euro. Oltre a questo costo è prevista la prima ricarica da 6 euro per poter utilizzare la tariffa in questione.

