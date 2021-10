HoMobile, operatore virtuale di Vodafone, continua a lanciare delle promo davvero interessanti ed economiche. Nello specifico, oggi vediamo una tariffa dedicata a chi intende cambiare operatore ed ora utilizza un MVNO.

Tra le varie offerte dei gestori virtuali ad oggi disponibili quella che vedremo tra un attimo è forse la più ricca e completa anche grazie alla qualità e copertura di rete fornita dall'operatore rosso in tutto il territorio nazionale.

HoMobile: Promo a 5,99€ mensili se vieni da gestori MVNO

La tariffa low-cost che tratteremo oggi è la ho 5,99 ed include ogni mese ben 50 Giga di traffico dati in 4G con prestazioni di velocità pari a 30 Mbps in upload e download su rete Vodafone, minuti di chiamate illimitati verso qualsiasi gestore sia fisso che mobile e SMS senza limiti e verso tutti. Tutto questo a soli 5,99 euro ogni mese. L'offerta include anche 3,3 Giga da utilizzare ogni mese in roaming.

Come in tutte le promozioni di Ho Mobile anche questa prevede il servizio di reperibilità che vi avvisa tramite SMS chi ha chiamato quando non potete rispondere e la deviazione di chiamata che di fatto devia tutte le chiamate in arrivo su un altro numero. Tale tariffa è disponibile in portabilità solo provenendo da Iliad, Coop Voce, Fastweb, Feder Mobile, Spusu Italia, Lyca Mobile, DIGI MOBIL, 1Mobile, Poste Mobile, Rabona Mobile, Tiscali ed altri gestori virtuali.

Anche in questa promo a meno di 6 euro mensili è compresa l'opzione Riparti che in pratica vi permette di rinnovare il vostro traffico internet in anticipo anche se l'avete esaurito. Ho Mobile in tutte le sue offerte non applica vincoli, sarete quindi liberi di cambiare operatore in qualsiasi momento.

Costi ed altro

Ecco una buona notizia! Spedizione e attivazione della SIM sono entrambe GRATUITE. L'unica spesa da affrontare la prima volta ammonta a 6,99 euro. In questa cifra troviamo 0,99 euro di scheda SIM e 6 euro necessari per la prima ricarica.