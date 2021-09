HoMobile continua a proporre in portabilità da specifici operatori la sua Promo 100GB a meno di 8 euro al mese.

HoMobile Promo 100GB: i dettagli

La tariffa ho. 7,99 offre minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia, SMS sempre senza limiti e verso tutti e 100 Giga di traffico dati in 4G con una velocità pari a 30 Mbps in download e upload. Tutto questo a 7,99 euro ogni mese. L’offerta disponibile in portabilità è attivabile solo nei punti abilitati alla vendita del virtuale di Vodafone.

La copertura di HoMobile è la medesima dell’operatore rosso solo che prevede una velocità di navigazione ridotta.

La promozione è attivabile solo provenendo dai seguenti operatori: Iliad, Fastweb, Digi Mobil, CoopVoce, CMLink Italy, Digitel, PosteMobile, Foll-In, CMLink Italy, Green Telecomunicazioni, Lycamobile, MUND_GSM, NTMobile, NV mobile, Noitel, Optima Mobile, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali, 1Mobile, Welcome Italia, BT Italia, Withu, Enegan, Spusu, Wings Mobile Italia e Feder Mobile.

Non è possibile dunque passare da Kena Mobile, Daily Telecom, Very Mobile e da TIM, Vodafone e WINDTRE.

Costi ed altro

Il contributo iniziale è completamente gratuito. L’unica spesa da sostenere la prima volta è quella prevista per la scheda SIM ed ammonta a soli 0,99 euro.

Oltre ai 99 centesimi bisognerà aggiungere i 7,99 euro di canone mensile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Ho.

Tariffe