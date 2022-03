HoMobile: 150 Giga, minuti e SMS a 8,99 euro

Oltre alla promo Very, Very Cool!, oggi vediamo anche una soluzione lanciata da HoMobile, il secondo brand dell'operatore rosso, con 150 Giga a meno di 9 euro mensili.

Questa promozione è disponibile ONLINE con attivazione e SIM GRATIS, il tutto senza vincoli, senza costi nascosti e sotto copertura Vodafone.

Vediamo ora nello specifico la tariffa attivabile solo in portabilità.

HoMobile: PROMO con 150 Giga a meno di 9 euro al mese

La promozione mette a disposizione un bundle pari a 150 Giga di traffico dati in 4G sul rete Vodafone con velocità massima raggiungibile bloccata a 30 Mbps sia in upload che in download, minuti illimitati di chiamate verso tutti i gestori sia mobili che fissi e SMS sempre senza limiti e verso tutti gli operatori mobili. Il tutto ad un prezzo irrinunciabile. Stiamo parlando di appena 8,99 euro al mese con rinnovo su credito residuo della SIM. Inoltre, incluso nel prezzo ci sono anche 5,9 Giga di traffico dati da utilizzare in tutta Europa grazie al roaming.

La promozione di ho.mobile con 150GB al mese è valida ONLINE solo per chi richiede contestualmente anche la portabilità da specifici gestori MVNO. Tra i virtuali troviamo: Iliad, Coop Voce, Daily Telecom, Digitel, Digi Mobil, Fastweb, Poste Mobile, CMLink Italy, Foll-In, Green Telecomunicazioni, Lycamobile, MUND_GSM, NT Mobile, NV mobile, Noitel, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali, 1Mobile, Welcome Italia BT Italia, Withu, ENEGAN S.p.A., Spusu Italia, Wings Mobile Italia, Feder Mobile, Élite Mobile e Italia Power.

Inoltre, come tutte le tariffe di Ho, anche questa prevede il Riparti ed anche l'avviso di chiamata, il trasferimento di chiamata, SMS ho. chiamato e la navigazione gratuita in hotspot.

Costi ed altro

L'offerta telefonica di quest'oggi non prevede alcun impegno contrattuale, infatti, viene addebitata su credito residuo. Questa promo ha un entry fee iniziale pari a soli 9 euro una tantum che in pratica corrispondono alla prima ricarica.