Sei in cerca di un dispositivo che possa rendere la tua casa smart? Homix Smart Home Hub con Alexa integrata è in offerta su Amazon a soli 149,00€. Il ribasso del 25% corrisponde a uno sconto effettivo di 50,00€ che rende l’acquisto più economico.

Homix: il dispositivo firmato Enel X

Rendere la propria casa smart è un processo semplice se si hanno a disposizione i giusti mezzi. Homix, ad esempio, è il sistema Smart Hub appositamente studiato da Enel X che facilita ogni operazione.

Installandolo all’interno della propria casa, lo smart hub ha la possibilità di sbloccare diverse funzioni. Trattandosi di un dispositivo dedicato al calore, ovviamente la sua attività principale risiede nell’essere un termostato. Tuttavia grazie ad Amazon Alexa integrata non si limita a ciò.

Con l’utilizzo della propria voce è possibile chiedere all’hub di poter ascoltare la propria canzone preferita, informazioni suo meteo, sulle notizie più interessanti e molto ancora. Se nella propria casa sono presenti altri dispositivi compatibili, possono essere gestiti per mezzo di quest’ultimo.

Per quel che riguarda il controllo, è presente altresì un’applicazione smartphone dedicata con cui tenere sotto controllo l’abitazione quando si è lontani.

Puoi acquistare Homix Smart Hub con Amazon Alexa integrata a soli 149,00€ su Amazon.

Questo dispositivo smart, infine, può essere acquistato anche a rate grazie al programma CreditLine di Confidis: sceglilo in fase di checkout per suddividere la spesa fino a 24 pratiche rate.

