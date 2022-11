HomePod: nel 2023 potremmo vedere tanti nuovi modelli

Sono passati esattamente due anni da quando Apple ha lanciato il nuovo HomePod Mini sul mercato internazionale. Ora però è tempo di pensare ai nuovi arrivi. Si dice che la compagnia voglia espandere la gamma con inediti smart speaker e restyling di vecchie glorie.

Andiamo con ordine: nel 2020 il colosso di Cupertino ha tolto i veli all’HomePod mini, un piccolo smart speaker che mira a sfidare i competitor di fascia bassa. Rispetto ai prodotti rivali ha comunque un prezzo elevato (99€, in puro stile Apple) ma è piccolo e performante e soprattutto colorato. HomePod Classic però non ha mai avuto un rilascio internazionale e non ha mai visto un restyling significativo. Forse nel 2023 le cose sono destinate a cambiare.

HomePod: cosa ci aspettiamo per il prossimo anno?

Come detto, il primo HomePod è stato interrotto nel 2021. Il dispositivo è stato tolto dal commercio per lasciar posto all’inedito piccolo smart speaker. La mela ha dichiarato di voler dedicare più energie allo sviluppo dell’iterazione “mini”. Quest’ultimo è più frizzante, colorato e costa solo 99€/$, una riduzione significativa rispetto al gadget più grande. Intanto, se cercate un treppiedi originale in legno per questo device, sappiate che si trova a soli 29,00€ su Amazon.

Cosa vedremo nel 2023?

Curiosamente si parla già di un nuovo HomePod Classic di grandi dimensioni; dovrebbe arrivare con un costo elevato (più di 200, se non 300 dollari) e con features di alto profilo. Questo potrebbe presentare il chip Apple S8 ereditato da Watch Series 8, godendo così di nuove opzioni per Siri e funzionalità smart. Potrebbe esserci uno schermo multitouch nella parte superiore ma esteticamente dovrebbe rimanere invariato. Secondo Ming-Chi Kuo, verrà lanciato nel primo trimestre dell’anno.

Fra le altre cose, ci aspettiamo un restyling dell’HomePod mini. Magari, anche qui, vedremo un nuovo processore, nuove featues come Handoff e non solo.

In ultima analisi, si dice che l’azienda stia sviluppando un device che fonderà il meglio di Apple TV e di HomePod. Mark Gurman di Bloomberg ipotizza che la mela voglia realizzare un Super HomePod simile al Nest Hub di Google o all’Eco Show 10. Staremo a vedere.

