HomePod Mini arriva in Italia in via UFFICIALE

Finalmente l'attesa è finita. Apple HomePod Mini arriva ufficialmente anche in Italia. L'annuncio, un po' in sordina, è arrivato con il lancio dei nuovi colori del celebre smart speaker, durante l'ultimo evento di ottobre. Ecco i dettagli.

HomePod Mini arriva in Italia

Il sospetto c'era ormai da tempo: lo smart speaker, seppur non venduto da noi, da qualche tempo parla anche italiano. Piccolo, compatto e di design: il prodotto must have per chi ha altri dispositivi dell'ecosistema Apple. Tutto il potenziale dell'assistente vocale Siri in casa, o in ufficio, ti permette di interagire chiedendo informazioni, gestendo la casa smart e – ovviamente – ascoltando musica in alta qualità.

Un device che gli appassionati di dispositivi della mela morsicata conosco benissimo e desiderano in casa sin dal lancio. Massima integrazione con iPhone, soprattutto se dotati di chip U1.

Un piccolo concentrato di tecnologia, che finalmente sbarca in via ufficiale nel nostro paese. HomePod Mini si potrà acquistare da novembre, al prezzo di 99€, nei colori bianco, grigio siderale, giallo, arancione e blu. Gli ultimi tre sono nuovi, appena annunciati. Come sempre, l'acquisto potrà essere effettuato presso i canali Apple ufficiali oppure tramite canali autorizzati, sia online che offline.

Il nuovo dispositivo arriva in contemporanea con il nuovo piano Apple Music Voice, che permetterà – a chi lo desidera – di ottenere il servizio di musica in streaming in una speciale formula a prezzo ridotto. Solo 4,99€ per un piano in cui Siri (e quindi la voce) è l'unico modo per controllare la riproduzione, da qualsiasi dispositivo l'utente possieda.