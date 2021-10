Apple Music Voice Plan: nuovo piano da soli 4,99€ al mese

Arriva Voice Plan, il nuovo piano di abbonamento per Apple Music da 4,99€ al mese, che offre l'accesso al catalogo completo soltanto tramite i comandi vocali di Siri.

Il nuovo piano è stato sviluppato per integrarsi al meglio con Siri, il servizio di streaming musicale ora può essere uilizzato anche sfruttando i comandi vocali. È perfino possibile abbonarsi chiedendo a Siri di attivare un mese di prova gratuita di Apple Music Voice Plan. Tramite la voce si può avviare e controllare la riproduzione dei brani musicali su tutti i dispositivi compatibili con Siri, come iPhone, Mac, HomePod Mini, AirPods e in macchina con Apple CarPlay.

Inoltre, Apple Music si aggiorna con una serie di nuove playlist suddivise per stato d'animo e attività da svolgere, create per adattarsi al meglio ad ogni occasione e necessità.

“Si potrà chiedere a Siri “Riproduci la playlist per la festa di stasera”, “Riproduci un brano rilassante” oppure “Riproduci brani simili a questo” per un’esperienza musicale davvero personalizzata.”

Con il nuovo Voice Plan, l'app consiglia brani e album basati sui gusti di ogni utente, per un'esperienza d'uso completamente personalizzata grazie alla funzione “Just Ask Siri“. E voi, siete curiosi di provare ad accedere al ricco catalogo di Apple Music affidandovi esclusivamente ai comandi vocali di Siri?