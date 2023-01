HomePod: il nuovo modello è dietro l'angolo, a quanto pare

Apple ha appena presentato i nuovi laptop MacBook Pro con M2 e M2 Pro insieme al Mac mini di nuova generazione, identico nell’estetica ma con le piattaforme operative next-gen. Adesso scopriamo che presto annuncerà un nuovo HomePod Classic (quello grande che non è mai arrivato in Europa, per intenderci). A ribadirlo ci ha pensato il noto insider di Bloomberg Mark Gurman.

HomePod (2023): non aspettatevi un prodotto rivoluzionario

Sappiamo che l’azienda di Cupertino ha tolto l’HomePod originale dal commercio da un paio di anni; le vendite di questo smart speaker sono sempre state poco brillanti ma per fortuna con la versione mini (più piccola e più economica), la compagnia è riuscita a risollevare le sorti di questa categoria di prodotti. Tuttavia i fan desiderano da tempo una cassa di grandi dimensioni; ora apprendiamo che il nuovo modello Classic sta per arrivare sul mercato.

Gurman ha ribadito che questo non sarà un gadget “rivoluzionario”, anzi. Sarà un prodotto mainstream, pensato per competere con gli Echo di Amazon o con le tante casse smart presenti in circolazione. Avrà un prezzo concorrenziale, una gestione delle impostazioni mediante schermo touch e processore S8, lo stesso chip presente in Apple Watch. Non di meno, l’analista della mela Ming-Chi Kuo ha suggerito un rumor simile qualche tempo fa. Kuo è convinto che il lancio di questo gadget sia imminente; parla infatti di un debutto previsto per il primo trimestre dell’anno. Entro due mesi sarà da noi? Probabile.

Il leak proveniente da Mark Gurman quindi, arriva dopo i rumori (rivelatisi veritieri) in merito al lancio dei nuovi computer con M2, M2 Pro e M2 Max avvenuto pochi minuti fa.

