Hogwarts Legacy rinviato al 2023: la nuova data di uscita ufficiale

Con un breve comunicato pubblicato sui canali social, Warner Bros. Games ha annunciato che Hogwarts Legacy sarà disponibile dal 10 febbraio 2023 per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S. La versione Nintendo Switch arriverà invece in un secondo momento.

Inizialmente previsto per la fine del 2022, lo sviluppatore ha fatto sapere di aver bisogno di maggior tempo per regalare agli appassionati la migliore esperienza di gioco possibile. Da qui nasce la necessità dell’ulteriore rinvio, che rimanda l’attesa ai primi mesi del 2023.

Hogwarts Legacy: per il gioco ambientato nell’universo di Harry Potter bisogna aspettare il 2023

Hogwarts Legacy è un action-RPG open world ambientato a Hogwarts nel 1800: avremo la possibilità di creare il nostro studente personalizzato, cui talento potrebbe essere la chiave di un antico segreto che minaccia di distruggere il mondo magico tratto dai romanzi di J.K.K. Rowling.

Potremo assaporare la sensazione di vivere a Hogwarts mentre forgiamo alleanze, combattiamo i Maghi Oscuri e determiniamo il destino del mondo. Visiteremo dei familiari luoghi magici e alcune ambientazioni inedite, potremo personalizzare il nostro aspetto, distillare posizioni, padroneggiare nuovi incantesimi e potenziare le nostre abilità per diventare il mago o la strega che desideriamo.

Quindi, Hogwarts Legacy sarà disponibile dal 10 febbraio 2023 per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S. In data successiva ancora da definire è previsto il lancio su Nintendo Switch.

