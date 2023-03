Vivi la magia di Harry Potter con Hogwarts Legacy PS5 in SCONTO

Se hai sempre sognato di diventare uno studente di Hogwarts ma non hai mai ricevuto la tua lettera via gufo, quest’anno la tua occasione è arrivata! Hogwarts Legacy è il nuovo gioco di Avalance Software e Warner Bros., disponibile per PC, Xbox e PlayStation. Oggi il gioco del momento può essere tuo con un notevole risparmio. Su eBay Hogwarts Legacy PS5 costa solo €58,90.

Hogwarts Legacy PS5: un’occasione magica

Diventa uno studente della Scuola di Magia e Stregoneria più famosa al mondo. La nuova avventura è ambientata nel castello di Hogwarts, molti anni prima l’arrivo del mago Harry Potter. In questo capitolo inedito, una volta smistato nella tua Casa, puoi frequentare lezioni di Pozioni, Erbologia, Difesa contro le Arti Oscure e tanto altro. Impara a volare, impara gli incantesimi più famosi e incontra una miriade di creature magiche. Mentre la storia inedita procede, puoi affrontare missioni secondarie e aiutare altri studenti o gli abitanti di Hogsmeade. Affronta incredibili duelli contro i nemici, con un sistema di combattimento intuitivo e divertente, a suon di bacchetta magica. Esplora l’immenso world building, creato in modo che sia fedele ai libri di Harry Potter e al mondo che hai conosciuto con i film. Scopri tutti i misteri che aleggiano nel castello e scoprirai segreti incredibili.

Questa che vedi qui è la versione standard di Hogwarts Legacy per PS5: al suo interno troverai alcuni codici bonus per sbloccare una missione esclusiva PlayStation e alcuni contenuti extra. Non dimenticare di collegare il tuo account Warner Bros. Games a quello su Wizarding World per trasferire i tuoi dati: Casa, bacchetta e Patronus resteranno invariati, e potrai collezionare alcuni accessori.

Non puoi proprio perdere l'occasione di diventare uno studente di Hogwarts: crea il tuo avatar a tua immagine e la magia inizia!

