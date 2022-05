Hogwarts Legacy per PS5, il nuovo trailer mostra la next-gen

Warner Bros. Games e Avalanche Software hanno pubblicato questo pomeriggio un nuovo trailer tratto dalla versione PlayStation 5 di Hogwarts Legacy. Obiettivo del filmato, disponibile di seguito, è mettere in primo piano le caratteristiche esclusive delle edizioni next-gen.

In questo caso specifico, dato che si tratta della versione per console Sony, con cui è presente un accordo marketing, il focus è tutto incentrato sullo sfruttamento di caratteristiche come il controller DualSense e l’audio 3D, coinvolgendo tutte le tecnologie esclusive sviluppate da Sony.

Hogwarts Legacy su PS5: Audio 3D, feedback aptico e grilletti adattivi

L’intento degli sviluppatori è quello di dare ai giocatori la sensazione di controllare davvero una bacchetta magica. Per questa ragione, i grilletti adattivi del DualSense sono stati pensati allo scopo di sentire al tatto la resistenza magica, che si tratti di una magia semplice o di un incantesimo più complicato. Ogni magia fornirà un’esperienza sensoriale unica, con tutti gli effetti spostati sul lato destro del controller per renderlo una vera e propria estensione della bacchetta usata nel gioco.

Non c’è però solo questa sapiente combinazione tra grilletti adattivi e feedback aptico, perché si potrà contare su varie esperienze nel corso degli eventi che ci offrirà il mondo di gioco, come schiacciare gli ingredienti con mortaio e pestello durante le lezioni di Pozioni, sentire il grido di un seme di Mandrangola e solcare i cieli in groppa a una scopa o a un ippogrifo. Tutte queste sensazioni verranno restituite dal controller di PS5.

Infine, dal punto di vista tecnico Hogwarts Legacy per PS5 darà modo di scegliere tra le modalità Fedeltà e Performance, con la prima che garantirà un gioco in 4K. La tecnologia Audio 3D permetterà di vivere un’esperienza sonora totalmente coinvolgente. Non mancheranno ovviamente caricamenti ultrarapidi.

Hogwarts Legacy sarà disponibile a fine anno per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S.

