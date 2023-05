Hogwarts Legacy PS4 e Xbox One: preordinalo e ricevilo subito al D1

Si è fatto attendere un po’, ma dopo essere approdato su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, per Hogwarts Legacy è adesso la volta delle console di vecchia generazione.

Le versioni PS4 e Xbox One dell’apprezzato action-RPG ambientato nel mondo di Harry Potter usciranno il prossimo 5 maggio: se hai ancora in tempo per prenotarle su Amazon al prezzo di listino in modo da ricevere la tua copia a casa al D1.

Hogwarts Legacy finalmente su PS4 e Xbox One

Hogwarts Legacy è un action-RPG open world ambientato nell’universo dei libri di Harry Potter. Il gioco ti permette di vivere a Hogwarts nel 1800, in un’epoca in cui il mondo magico è minacciato da un antico segreto. Il tuo personaggio è uno studente che possiede la chiave per svelare questo mistero e che dovrà scegliere il suo destino tra il bene e il male.

Nel gioco potrai esplorare liberamente Hogwarts, Hogsmeade, la Foresta Proibita e il Mondo Esterno circostante, imparare incantesimi, distillare pozioni, coltivare piante e prenderti cura di animali magici, scegliere la tua Casa, stringere amicizie e padroneggiare le tue abilità magiche. Dovrai anche affrontare troll, maghi oscuri, goblin e altri pericoli mentre combatti per il fato del mondo magico.

Dopo aver conquistato critica e pubblico sulle console di ultima generazione, per Hogwarts Legacy arriva il momento dell’atteso debutto su PlayStation 4 e Xbox One. La data da cerchiare in rosso è il 5 maggio: non fartelo scappare, prenotalo adesso e ricevilo al D1.

