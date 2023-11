Hogwarts Legacy per Nintendo Switch in OTTIMO SCONTO su eBay (-18%)

Il bellissimo Hogwarts Legacy è adesso disponibile anche in formato portatile per Nintendo Switch. Se lo stavi aspettando sarai felice di sapere che puoi acquistarlo con un ottimo sconto su eBay che ti permette di pagarlo solo 52,99 euro e riceverlo a casa nel giro di 72 ore al massimo con corriere espresso.

Hogwarts Legacy Nintendo Switch: vivi nel mondo di Harry Potter

In questo coinvolgente gioco di ruolo d’azione open world, ambientato nel suggestivo contesto di Hogwarts nel 1800, il protagonista sei tu. Interpreti uno studente con un talento speciale che potrebbe rivelarsi la chiave per svelare un antico segreto in grado di mettere a repentaglio il mondo magico. Prendi il controllo dell’azione, crea la tua avventura e vivi un’esperienza di gioco completamente immersiva.

La magia di Hogwarts Legacy risiede nella possibilità di plasmare la tua storia. Ogni tua scelta influenzerà il corso degli eventi, rendendo ogni partita unica. Con un’ampia mappa open world da esplorare, creature magiche da incontrare e poteri magici da apprendere, avrai l’opportunità di vivere la tua avventura nel mondo di Harry Potter come mai prima d’ora.

Cogli l’occasione del Black Friday su eBay per aggiungere Hogwarts Legacy alla tua collezione di giochi Nintendo Switch a un prezzo eccezionale. Il tuo viaggio a Hogwarts sta per iniziare, e solo tu puoi scrivere la tua storia magica. Non perdere l’opportunità di entrare nell’universo incantato di Hogwarts a soli 52,99 euro. Acquista ora e preparati a vivere un’avventura straordinaria nel mondo della magia.

