Hogwarts Legacy: come gira su PS4? Benissimo ed è anche in offerta

Oggi è il grande giorno del debutto di Hogwarts Legacy sulle console di vecchia generazione. In questo articolo ci concentriamo in particolare sulla versione PS4, che è stata oggetto di un’analisi da parte dell’esperta redazione di Digital Foundry.

Prima di partire ti segnaliamo che il gioco è già offerta su Amazon: puoi acquistarlo con un piccolo sconto a soli 65,44 euro invece di 69,99 euro. Con la spedizione Prime lo riceverai in tempo per il weekend.

Hogwarts Legacy: prestazioni su PS4 e confronto con PS5

Hogwarts Legacy per PS4 è una versione ottimizzata per la console di vecchia generazione. Pur avendo alcuni compromessi grafici rispetto alla versione per PS5, il gioco è capace di offrire una qualità visiva soddisfacente e una buona fluidità. Come riportato da Digital Foundry:

Le impostazioni grafiche delle versioni PS4/PS4 Pro sono state ridotte come previsto, ma la qualità visiva rimane accettabile.

sono state ridotte come previsto, ma la qualità visiva rimane accettabile. La distanza e l’illuminazione sono le impostazioni che influenzano maggiormente il set-up visivo, rendendolo inferiore alla modalità performance di PS5.

Alcuni elementi dell’ambiente sono stati rimossi dalle versioni PS4/PS4 Pro per alleggerire il carico grafico.

Le versioni PS4/PS4 Pro permettono di sbloccare il framerate, arrivando fino a 60fps al chiuso. All’aperto, il framerate medio non supera i 45fps.

I tempi di caricamento sono il punto più debole delle versioni PS4. Sono 8 volte più lenti che su PS5.

I tempi di caricamento influenzano anche i menu e l’esplorazione del castello. Passare da una stanza all’altra può essere molto noioso. Su PS4 questo può causare problemi con le texture o gli asset.

Un consiglio personale è di aggiungere un SSD alle versioni PS4/PS4 Pro per migliorare i tempi di caricamento.

per migliorare i tempi di caricamento. Avalanche Software ha fatto un buon lavoro e i mesi di ritardo per la versione oldgen di Hogwarts Legacy sono stati ripagati. Con tagli visivi tollerabili e una performance discreta, le versioni PS4 sono davvero piacevoli.

Hogwarts Legacy è un gioco di ruolo ambientato nel mondo magico creato da J.K. Rowling. Potrai creare il tuo personaggio, scegliere la tua casa, frequentare le lezioni, esplorare il castello e i suoi dintorni, combattere contro le forze oscure e scoprire i segreti della storia di Hogwarts. Il gioco è ambientato nel XIX secolo, prima degli eventi narrati nei libri e nei film.

Non lasciartelo scappare allora: se hai ancora una PlayStation 4 puoi godertelo alla grande e oggi lo paghi con un piccolo sconto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.