La Summer Edition di Ho Mobile sarà attivabile ancora sia online che nei negozi. Attualmente non è prevista una scadenza concordata.

Ho Summer Edition: i dettagli

La promozione in Summer Edition del virtuale di Vodafone offre 50 Giga fino a 30 Mbps in download e upload, minuti e SMS illimitati a soli 5,99 euro al mese. Come tutte le promo di ho.mobile è possibile anche con questa far ripartire il bundle una volta terminato.

L'offerta in questione gode anche di alcuni servizi extra come l'avviso di chiamata, la navigazione in hotspot ed anche il trasferimento di chiamata. Tutti questi addon sono inclusi con il canone mensile che non prevede ulteriori costi.

La promozione appena prorogata è attivabile solo in portabilità da alcuni virtuali come Iliad, Coop Voce, Fastweb, Poste Mobile, Spusu Italia, Lyca Mobile, DIGI MOBIL, 1Mobile ed altri.

Con la Summer Edition è previsto un bundle dati in roaming pari a 3,3 Giga da utilizzare ogni mese all'interno dell'Unione Europea.

Costi ed altro

La spedizione della SIM così come l'attivazione della promo sono entrambe gratuite. L'unico costo da sostenere la prima volta è pari a 6,99 euro. Questa cifra prevede la prima ricarica pari a 6 euro oltre alla spesa della SIM che corrisponde a 0,99 euro.

