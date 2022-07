Ho: PROMO BOMBA con 200 Giga in 4G a 9,99€

Ho, come del resto tutti gli operatori mobili non va in vacanza! Nello specifico, infatti, propone la sua PROMO BOMBA con 200 Giga a meno di 10 euro al mese. Questa tariffa speciale è attualmente disponibile ONLINE solo tramite portabilità da specifici gestori.

Ho: PROMO estiva a meno di 10€ con 200 Giga

L’offerta in questione prevede ben 200 Giga di traffico dati su rete Vodafone in 4G con velocità massima raggiungibile stanziata a 30 Mbps in download e 30 Mbps in upload, minuti illimitati di chiamate verso tutti gli operatori sia fissi che mobili e SMS sempre senza limiti e verso qualsiasi gestore. Tutto questo a soli 9,99 euro ogni mese.

Inoltre, nel costo mensile troviamo anche ben 8,2 Giga da utilizzare in roaming ogni mese senza costi aggiuntivi grazie ai nuovi accordi sanciti con l’Unione Europea.

La tariffa in questione è disponibile come detto solo in portabilità da alcuni operatori come Iliad, Coop Voce, Daily Telecom, Digitel, Digi Mobil, Fastweb Mobile, Poste Mobile, CMLink Italy, Foll-In, Green Telecomunicazioni, Lyca Mobile, MUND_GSM, NT Mobile, NV mobile, Noitel, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali, UnoMobile – Carrefour, Welcome Italia, BT Italia, Withu, ENEGAN S.p.A., Spusu Italia, Wings Mobile Italia, Feder Mobile, elimobile ed Italia Power.

Questa promozione davvero molto interessante segue sempre la filosofia del second brand dell’operatore rosso. In pratica, non possiede alcun vincolo contrattuale e non ha nemmeno costi nascosti.

L’offerta telefonica del momento gode anche di alcuni servizi inclusi come l’avviso di chiamata, la visualizzazione del credito residuo tramite 42121, l’SMS di reperibilità ho. chiamato, l’abilitazione all’hotspot ed anche il trasferimento della chiamata senza costi aggiuntivi.

Costi ed altro

La tariffa estiva di HoMobile è attivabile ONLINE solo in portabilità da specifici gestori mobili e non ha nessun costo di attivazione. La spedizione della SIM è anch’essa gratuita. L’unico costo da sostenere la prima volta riguarda il primo canone di 10 euro.

