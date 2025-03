ho. Mobile: oggi scade l'offerta da 5,99 euro al mese

In casa ho. Mobile è iniziato il conto alla rovescia per l’offerta da 5,99 euro al mese, con 100 Giga in 4G più minuti e SMS illimitati. Per attivarla gli utenti avranno tempo fino alla mezzanotte di oggi, con la procedura disponibile interamente online tramite il sito ufficiale dell’operatore telefonico.

Come le altre offerte ho. Mobile in 4G, anche questa prevede una velocità sia in download che in upload pari a 60 Mbps. Si tratta di un valore più che sufficiente per soddisfare le esigenze del 99% delle persone, dalla visione in streaming di serie tv, film e partite, allo smart working e alle sedute di gaming più intense.

L’offerta ho. Mobile da 5,99 euro scade oggi

Oggi, dunque, è l’ultimo giorno utile per attivare l’offerta ho. da 5,99 euro al mese. Ricapitolando, l’attuale offerta include 100 Giga per navigare in 4G sulla rete Vodafone, insieme a minuti e SMS illimitati. Il costo di attivazione parte da 2,99 euro al mese per i nuovi clienti e chi richiede la portabilità del vecchio numero da Iliad, Poste Mobile, CoopVoce, Daily, Kena, Lycamobile e Tiscali. Invece, per i clienti TIM, WindTre, Very, Vodafone e Fastweb il costo di attivazione rimane a 29,90 euro.

Quando ci si reca in un Paese dell’Unione europea, si possono continuare ad usare tutti i minuti e gli SMS dell’offerta, per quanto riguarda invece la navigazione in Internet sono disponibili 7,60 Giga. Gli altri servizi inclusi nell’offerta sono la navigazione in hotspot, la funzionalità ho. Riparti quando si finiscono i Giga prima del rinnovo, SMS ho. chiamato, l’avviso e il trasferimento di chiamata, nonché il numero 42121 per conoscere il credito residuo.

Volendo, è anche possibile sperimentare la velocità del 5G attivando l’opzione ho. Il Turbo. Quest’ultima è disponibile al prezzo di 1,29 euro al mese, per tutti coloro che hanno un dispositivo idoneo e sono coperti dalla rete 5G di Vodafone.