ho. Mobile: l'offerta giusta al momento giusto

Tra le offerte telefoniche più convenienti del mese di marzo segnaliamo quella di ho. Mobile da 5,99 euro al mese. La nuova offerta include 100 Giga in 4G più minuti e SMS illimitati, con la possibilità di sfruttare diverse opzioni extra quali ho. Il Turbo per provare la velocità del 5G e l’eSIM.

Come è noto, l’operatore virtuale di rete mobile ho. si appoggia a Vodafone. Ciò rappresenta una garanzia significativa tanto sulla velocità della connessione quanto sulla qualità dell’infrastruttura di rete. A questo proposito, ho. specifica che gli utenti in 4G raggiungono una velocità fino a 60 Mbit/s, più che sufficiente per coprire le esigenze del 99% delle persone.

Perché ho. 5,99€ è l’offerta giusta al momento giusto

Ho. 5,99€ è l’offerta giusta al momento giusta per diversi motivi. Il primo è il prezzo ultra-concorrenziale, dato che a meno di 6 euro al mese sono pochi gli operatori che offrono 100 Giga per navigare in Internet, insieme a minuti e SMS senza limiti. Rapporto qualità-prezzo che viene poi ancora di più esaltato dal fatto che la rete madre è Vodafone, una delle migliori in assoluto in Italia.

È un’offerta giusta perché nel 2025 restano in tanti tagliati dal 5G, per cui poter contare su ben 100 Giga a 5,99 euro è una vera e propria manna dal cielo per quanti fanno fatica oggi a trovare una promozione dedicata soltanto a loro. E nell’eventualità si volesse provare il 5G, ho. mette a disposizione di tutti l’opzione ho. Il Turbo a 1,29 euro al mese, con cui è possibile sperimentare la navigazione alla massima velocità.

Infine, è un’offerta al momento giusto perché mancano 9 giorni prima che la promo si esaurisca (28 marzo, ndr). Questo significa che si ha tutto il tempo di scegliere se passare o meno al nuovo operatore. Riguardo a ciò, il costo di attivazione parte da 2,99 euro una tantum.