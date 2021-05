Ho Mobile ha modificato la sua promo a 5,99 euro al mese che scadeva proprio ieri aumentando il prezzo mensile di appena 1€.

Ho Mobile Nuova Promo: i dettagli

La nuova tariffa del second brand Vodafone comprende un pacchetto composto da 70 Giga di internet in 4G fino a 30 Mbps in download ed in upload, minuti illimitati verso tutte le numerazioni sia fisse che mobili in Italia, SMS sempre senza limiti. Il tutto al nuovo prezzo mensile di 6,99 euro. Oltre alla modifica del canone, l’offerta mantiene l’opzione Riparti che permette di rinnovare in anticipo il pacchetto di minuti, SMS e Giga.

Questa nuova versione è attivabile in portabilità dagli stessi identici virtuali che abbiamo visto nella promo da 5,99. Gli MVNO inclusi sono: Coop Voce, Fastweb, Iliad, Spusu Italia, Poste Mobile, Rabona Mobile, Tiscali, 1Mobile, Lyca Mobile ed altri.

Con la nuova tariffa a meno di 7 euro mensili sono a disposizione 3,9GB di dati in roaming da utilizzare nell’Unione Europea.

Costi ed altro

Il costo di attivazione così come quello relativo alla spedizione della scheda sono entrambi completamente gratuiti. Inoltre, la promo in questione prevede un ammontare di 7 euro per la prima ricarica che si aggiunge ai 0,99 centesimi di euro richiesti per il costo della SIM.

