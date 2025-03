ho. Mobile: conto alla rovescia per la migliore offerta di marzo

La migliore offerta di marzo dell’operatore ho. Mobile sta per terminare. Con la giornata di oggi è iniziato ufficialmente il conto alla rovescia: restano ormai soltanto sette giorni alla sua scadenza (28 marzo, ndr). Il riferimento è all’offerta da 100 Giga in 4G a 5,99 euro al mese, con minuti e SMS illimitati.

Per i nuovi clienti e per chi richiede la portabilità del vecchio numero da Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Kena, Daily e altri MVNO, il costo di attivazione è scontato a 2,99 euro anziché 29,90 euro. Pagano invece il prezzo pieno i clienti TIM, WindTre, Very, Vodafone e Fastweb. Riguarda alla portabilità, il sito ufficiale di ho. chiarisce che va completata entro 15 giorni dall’attivazione della SIM.

L’offerta ho. Mobile da 100 Giga a 5,99 euro al mese

L’ultima offerta ho. a 5,99 euro al mese include 100 Giga in 4G, insieme alle chiamate e agli SMS senza limiti. La navigazione in 4G avviene sulla rete Vodafone, a cui l’operatore si appoggia, con una velocità massima in download e in upload fino a 60 Mbit/s. Dunque, una velocità più che sufficiente per soddisfare le esigenze di tutti, dagli appassionati delle serie in streaming ai gamer.

E qualora si abbia la necessità, o il desiderio, di provare una velocità superiore, è sempre possibile attivare l’opzione ho. Il Turbo a 1,29 euro al mese, grazie alla quale gli utenti possono provare il 5G. L’opzione, come chiarisce il sito, è attivabile ogni volta che si desidera direttamente dall’app ufficiale (lo stesso discorso vale anche per la disattivazione).

Inclusi nell’offerta troviamo poi i seguenti servizi: ho. Riparti, utile per riattivare l’offerta e riprendere la navigazione in Internet, la navigazione in hotspot, con cui è possibile condividere i dati mobili della propria offerta con uno o più dispositivi quali computer, tablet e smartphone, l’avviso e il trasferimento di chiamata, nonché SMS ho. chiamato.