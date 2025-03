Ho. mobile è l'occasione per risparmiare: l'offertona da 5,99 euro che ha tutto

Cerchi un nuovo operatore? ho. mobile si distingue ancora una volta con una proposta semplice, trasparente e conveniente. La nuova tariffa da 5,99 euro al mese offre ben 100 Giga di traffico dati, con velocità fino a 60 Mbps su rete 4G, minuti e SMS illimitati. Abbastanza per chi è tutto il giorno fuori casa e fa molto affidamento sulla rete dati per navigare e/o lavorare. Ecco come attivarla!

Manterrai il tuo numero o ne chiederai uno nuovo?

Passare a ho. mobile significa tagliare i costi senza rinunciare alla qualità del servizio. Hai due opzioni: effettuare la portabilità del numero, oppure richiederne uno nuovo. Nel caso volessi mantenere il tuo numero di cellulare, il costo di attivazione della nuova SIM ho. mobile parte da soli 2,99 euro, variabile a seconda dell’operatore di provenienza.

La SIM, invece, è gratuita e la prima ricarica richiesta è di 6 euro. Per chi invece desidera attivare un nuovo numero, il costo di attivazione è fisso a 2,99 euro, con le stesse condizioni dell’offerta portabilità. Ovvero: SIM gratuita e prima ricarica da 6 euro.

Uno dei punti di forza di ho. mobile è la trasparenza: nessun costo nascosto, nessun vincolo inaspettato. L’offerta include servizi essenziali come la navigazione in hotspot, il servizio “ho. Riparti” per rinnovare il pacchetto dati in anticipo, la verifica del credito residuo tramite il numero 42121 e notifiche utili come l’SMS “ho. chiamato”, l’avviso di chiamata e il trasferimento di chiamata.

Come attivare l’offerta ho. mobile a 5,99 euro

Chi cerca un’offerta conveniente, chiara e senza sorprese ha trovato la soluzione perfetta. La nuova offerta ho. mobile è disponibile per un periodo limitato: hai, infatti, tempo fino al 28 marzo per attivarla.

Puoi farlo direttamente online, collegandoti alla pagina della promozione e seguendo i passaggi riportati a schermo. Puoi scegliere se ricevere la SIM a casa oppure se ritirarla in edicola. Avrai così a disposizione 100 Giga di traffico in 4G, minuti e SMS illimitati a soli 5,99 euro al mese.