Ho la mia Estate: 5 euro in regalo con HoMobile

Grazie all’iniziativa Ho la mia Estate di Ho Mobile è possibile attivare una promozione presente nel sito del second brand Vodafone con un mese in regalo. Ecco lo slogan lanciato dal virtuale di proprietà dell’operatore rosso:

“Per te un buon motivo per passare a ho.: 5 euro di cashback al primo rinnovo se usi l’hashtag #HOLAMIAESTATE entro il 01/08”

Ho la mia Estate: ecco come avere 5 euro omaggio

La promo di punta è sicuramente quella che vediamo in home page ed offre 200 Giga di traffico dati in 4G fino a 30 Mbps in download ed upload, minuti senza limiti di chiamate verso qualsiasi gestore sia di rete fissa che di rete mobile e SMS sempre illimitati. Tutto questo a soli 9,99 euro mensili.

Con questa mossa, ho.mobile risponde all’iniziativa lanciata da Very che è molto simile. Con il virtuale di WINDTRE, infatti, c’è una ricarica omaggio per tutti coloro i quali attivano una nuova SIM o passano il loro numero.

La promozione sotto i 10 euro è disponibile solo in portabilità provenendo da Iliad, Coop Voce, Daily Telecom, Digitel, Digi Mobil, Fastweb Mobile, Poste Mobile, CMLink Italy, Foll-In, Green Telecomunicazioni, Lyca Mobile, MUND_GSM, NT Mobile, NV mobile, Noitel, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali, UnoMobile – Carrefour, Welcome Italia, BT Italia, Withu, ENEGAN S.p.A., Spusu Italia, Wings Mobile Italia, Feder Mobile, elimobile ed Italia Power.

Oltre a questa tariffa, è possibile attivare quelle presenti nel sito di ho.mobile. Per ricevere i 5€ di cashback al primo rinnovo è fondamentale inserire il codice #HOLAMIAESTATE in fase di attivazione.

Il cashback è disponibile solo entro il 1 Agosto 2022. Mentre, le promozioni che vedete dal bottone non hanno scadenza per ora e prevedono dei costi di attivazione variabili a seconda dell’offerta scelta.

