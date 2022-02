ho Fibra: arriva l'alternativa economica a Iliad

Tremano gli operatori telefonici dopo che Iliad ha debuttato con la sua offerta dedicata alla Fibra. Ovviamente tutti gli altri provider non resteranno solo a guardare che l'operatore francese porti a casa una larga fetta di mercato. Ecco allora le prime avvisaglie che suggeriscono contromosse al fulmicotone. Quella più immediata però sembra arrivare da ho Mobile. Secondo alcuni rumors interni all'azienda sarebbe già pronta con ho Fibra, l'alternativa economica a Iliad.

ho Fibra: Vodafone low cost sferra la sua arma contro Iliad

Molti si staranno chiedendo come sia possibile uscire sul mercato con un'alternativa più economica di quella recentemente presentata da Iliad. La sua nuova offerta per la Fibra è davvero un portento, ma ricordiamo che il costo di 15,99 euro al mese è riservato solo ai clienti con attiva un'offerta mobile, altrimenti è di 23,99 euro al mese. Evidentemente, non tutti saranno disposti ad abbandonare il proprio operatore telefonico per ottenere 8 euro di sconto al mese. Ecco perché ho Fibra, la soluzione di ho Mobile che uscirà sul mercato, potrebbe avere un seguito importante.

Vodafone, tra l'altro, sembra puntare molto sul suo operatore virtuale che, stando ai dati dell'ultimo trimestre, ha regalato all'azienda parecchie soddisfazioni. Perciò, ho Fibra potrebbe rivelarsi la soluzione giusta per contrastare uno dei più difficili competitor oggi entrato nel mercato della telefonia, prima mobile, ora anche fissa.

Addirittura, secondo alcune indiscrezioni, ho Fibra dovrebbe proporsi con una soluzione all inclusive. In pratica, in un unico pacchetto l'utente potrà avere connessione internet illimitata ultraveloce tramite Fibra ottica, telefono di casa con minuti illimitati e una soluzione ad hoc con un'offerta mobile adeguata.

Non sono quindi molte le informazioni che abbiamo attualmente su questa nuova soluzione di ho Mobile. Resta comunque uno spunto interessante per chi ancora stava aspettando prima di scegliere l'offerta Iliad per la Fibra. Restiamo quindi sintonizzati in attesa di nuovi aggiornamenti e interessanti sviluppi.