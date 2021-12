Ho. 5,99: PROMO con 50GB in 4G a 5,99€ al mese!

Oggi ritorniamo a parlare di una promozione molto interessante del second brand Vodafone – Ho Mobile – conosciuta con il nome di ho. 5,99.

Questa tariffa è attivabile solo ed esclusivamente richiedendo il cambio gestore e provenendo da determinati MVNO che vedremo tra poco.

La soluzione a meno di 6 euro mensili è adatta a chi vuole spendere una cifra ragionevole ed avere una tariffa senza dover rinunciare a nulla.

Ho. 5,99: la promozione economica con la qualità della rete Vodafone

La promozione in questione offre un pacchetto mensile di 50 Giga di internet in 4G sulla Giga Network di Vodafone fino a 30 Mbps in upload e download, minuti senza limiti di chiamate verso qualsiasi utenza sia fissa che mobile presente in Italia e SMS sempre illimitati e verso tutti. Tutto questo è disponibile a soli 5,99 euro. In questo prezzo troviamo anche 4 Giga di traffico dati in roaming da utilizzare in Europa.

Tale offerta è attivabile solo in portabilità da Iliad, Coop Voce, Fastweb, Feder Mobile, Spusu Italia, Lyca Mobile, DIGI MOBIL, 1Mobile, Poste Mobile, Rabona Mobile, Tiscali ed altri MVNO minori.

Come tutte le promo di Ho Mobile anche questa non ha costi extra oltre al suo canone mensile. Infatti, l’offerta viene bloccata una volta esaurito l’eventuale bundle dati. A tal proposito, però, è possibile attivare il servizio Riparti che permette di rinnovare anticipatamente la propria tariffa senza pagare eventuali costi extra.



ho. 5,99 non ha nemmeno alcun vincolo contrattuale, proprio come tutte le promozioni del virtuale di Vodafone. Oltre a questa interessante specifica, è possibile provare il servizio per 30 giorni e poi richiedere il rimborso in caso di non gradimento.

Costi ed altro

L’offerta in questione ha attivazione e spedizione completamente GRATIS solo ONLINE. Per l’attivazione è richiesto un totale di 6,99 euro una tantum. In questo ammontare troviamo i 6 euro per la prima ricarica ed il costo della SIM pari a 0,99€.