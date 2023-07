Ho 180 GIGA: PROMO estiva a meno di 8 euro mensili

Ho durante queste calde giornate estive vuole darti l’opportunità di scegliere la sua PROMO a meno di 8 euro al mese con ben 180 Giga di traffico dati su rete Vodafone. Vediamo dunque questa promo ghiacciata!

Ho 180 GIGA: i dettagli della PROMO

La tariffa in questione è disponibile solo per chi passa da Iliad, Coop Voce, Daily Telecom, Digitel, Digi Mobil, Fastweb, Poste Mobile, CMLink Italy, Foll-In, Green Telecomunicazioni, Lycamobile, MUND_GSM, NT Mobile, NV mobile, Noitel, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali, UnoMobile – Carrefour, Welcome Italia, BT Italia, Withu, ENEGAN S.p.A., Spusu Italia, Wings Mobile Italia, Feder Mobile, Élite Mobile, Italia Power e Conexo Technologies. Nello specifico, offre 180 Giga di traffico dati in 4G su rete Vodafone con 30 Mbps in download ed upload di velocità massima, minuti e messaggi senza limiti e verso tutti i gestori. Il tutto per 7,99 euro ogni mese. Nel canone mensile, troviamo anche 7,3GB di traffico internet dedicato in roaming da utilizzare mensilmente in tutt’Europa. All’estero il bundle voce, invece, è incluso senza limitazioni proprio come in Italia.

Oltre al bundle in roaming, nel canone mensile troviamo inclusi il servizio Riparti, l’avviso di chiamata, la visualizzazione del credito residuo tramite il numero 42121, l’SMS di reperibilità ho. chiamato, la possibilità di navigare in hotspot ed anche il trasferimento gratuito della chiamata.

Come tutte le tariffe, pure questa non prevede vincoli di permanenza contrattuale. Il prezzo, inoltre, non prevede aumenti e l’offerta in questione non ha costi extra da dover preventivare.

Costi ed altro

L’offerta in portabilità che abbiamo visto sinora è richiedibile ONLINE e nei rivenditori autorizzati senza costi di attivazione. L’unica spesa da sostenere all’inizio è quella relativa alla prima mensilità pari a 8€. Questa promozione è in scadenza nelle prossime ore! Approfittane subito per passare ad Ho!

