Secondo quanto si apprende in queste ore, sembra che il chip driver OLED flessibile Huawei HiSilicon sta per entrare nella fase di produzione di prova.

HiSilicon investe in nuovi progetti?

Dopo diverse sanzioni imposte dagli Stati Uniti, è diventato quasi impossibile per HiSilicon, la consociata di Huawei che produce SoC e CPU, realizzare processori per smartphone. Tuttavia, l'azienda sembra essere al lavoro sul suo primo chip driver OLED flessibile.

Se si deve credere all'ultimo rapporto proveniente dalla Cina, il chip driver OLED flessibile di Huawei HiSilicon è ora entrato nella fase di produzione di prova. Per chi non lo sapesse, questo particolare SoC per gli schermi OLED controlla l'illuminazione di ogni pixel del display.

Il rapporto aggiunge anche che il prodotto inizierà la produzione di massa nella prima metà del prossimo anno. Non di meno, il chip del driver per il pannello OLED flessibile dovrebbe essere consegnato ai fornitori entro la fine del 2021. In più, Huawei dovrebbe adottare questa soluzione per i suoi prodotti in arrivo. È stato riferito che i campioni sono già stati inviati a BOE e Honor per i primi test sul campo.

Di recente, è stato riferito che il gigante cinese sta cercando di diventare più autoefficiente e indipendente, come parte di ciò, prevede di aprire la sua prima fabbrica di produzione di chip a Wuhan per compensare le sanzioni imposte dagli Stati Uniti. All'inizio di questo mese, la società ha anche firmato un accordo con un'azienda cinese per rafforzare la propria catena di approvvigionamento nazionale.

