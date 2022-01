Hey Siri, quanti anni ho? (Solo risposte sbagliate)

Se chiedete a Siri quanti anni avete, c'è una buona possibilità che l'assistente vocale sbagli la vostra età se non avete ancora compiuto gli anni in questo 2022. Sì, la cosa fa ridere, ma vediamo cosa sta succedendo.

Siri sbaglia la vostra età: ecco perché

A riportare la notizia è stato il portale di iCulture. Di fatto, il giornalista di MacRumors che ha provato ad eseguire la procedura, ha così scritto:

Ad esempio, mentre il mio compleanno è ad aprile e ho ancora 27 anni per qualche mese, Siri mi dice che ho già 28 anni quando chiesto. Come notato dal blog olandese iCulture, la discrepanza probabilmente si riferisce al calcolo errato dei compleanni di Siri tenendo conto solo dell'anno di nascita di una persona e non del mese o del giorno. A riprova di ciò, Siri mostra l'età corretta per chiunque abbia fatto il compleanno in queste prime settimane dell'anno.

Ora si scopre che se Siri non conosce la vostra età, probabilmente è perché non avete aggiunto il vostro compleanno alla scheda contatto del vostro iPhone. Personalmente, avendo inserito tutti i miei contatti nel sistema, non ho avuto questo bug, ma persone a me vicine che hanno account parziali su iCloud mi hanno confermato il bug in questione. Il giornalista di MacRumors continua poi:

Anche se probabilmente voi sappiate la vostra età (capitan ovvio), il problema si estende all'età di chiunque presente nell'elenco dei contatti del vostro iPhone per cui avete inserito un compleanno. Siri mi dice che mia moglie ha 29 anni, per esempio, quando in realtà ne ha 28. Abbiamo chiesto a una manciata di utenti iPhone su iOS 15.3 e iOS 15.4 beta di chiedere a Siri quanti anni hanno e tutti – tranne uno – hanno detto che è apparsa l'età sbagliata. È possibile che il problema non riguardi tutti gli utenti… per motivi poco chiari.

Tutto sommato, anche se è un problema minore, ma di certo non aiuta la reputazione di Siri che, di base, non è certo il miglior assistente virtuale del mondo. Fortunatamente, questo dovrebbe essere qualcosa che Apple risolverà abbastanza rapidamente.