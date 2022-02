Hello Fresh: prima box a 21,99€ e spedizioni gratis

Vorresti mangiare sano e cucinare piatti sfiziosi, ma non hai abbastanza tempo da dedicare alla spesa? C'è Hello Fresh, un servizio innovativo che ti permetterà di ricevere ogni settimana direttamente a casa tua delle speciali box. Al loro interno troverai gustosissime ricette e ingredienti sempre freschi e di altissima qualità per cene facili e deliziose, senza lo stress di dover raggiungere il supermercato. L'iniziativa è innovativa e fra i suoi obiettivi c'è anche quello di combattere lo spreco alimentare: ogni box, infatti, contiene dosi ben precise. Così nulla andrà buttato. Se sei curioso di testare questa nuova iniziativa, ti segnaliamo che un'interessante promozione che ti permetterà di risparmiare ben 40 euro: acquistando le tue prime tre box, la prima la pagherai soltanto 21,99 euro, senza alcuna spesa di spedizione. Per sfruttare l'offerta basterà accedere alla pagina ufficiale e seguire le istruzioni per creare la tua box personalizzata.

Hello Fresh: come funziona e come creare la tua box

Hello Fresh è un servizio non solo innovativo, ma anche semplice ed intuitivo. Per prima cosa dovrai selezionare fino a quattro preferenze fra quelle proposte:

Carne e Pesce – Un’ampia varietà di ricette a base di carne, pesce e prodotti di stagione.

– Un’ampia varietà di ricette a base di carne, pesce e prodotti di stagione. Famiglia – Ricette facili e per tutti i gusti, perfette per i bambini e i palati più esigenti.

– Ricette facili e per tutti i gusti, perfette per i bambini e i palati più esigenti. Vegetariano – Ricette 100% vegetariane con ingredienti freschi e di stagione.

– Ricette 100% vegetariane con ingredienti freschi e di stagione. Conta Calorie – Alternative gustose con meno di 700 calorie a porzione.

Nel secondo passaggio dovrai selezionare il numero di persone che ne usufruiranno (2 oppure 4) e il numero di ricette che si vuole ricevere a settimana, da 3 a 5. Successivamente ti verrà mostrato il riepilogo del prezzo. Il menù proposto – come si legge sulla pagina – è completamente personalizzato: avrai sempre accesso a tutte le ricette disponibili, potrai scegliere le tue preferite e modificare le tue preferenze in qualsiasi momento.

Hello Fresh ti garantisce ricette sempre gustose e ogni volta diverse, ispirate alle cucine regionali oppure internazionali. L'abbonamento è senza impegno e potrai personalizzare il menù ogni volta che vorrai, ma anche mettere in pausa, riattivare oppure cancellare la sottoscrizione. La consegna è a cadenza settimanale e potrai anche programmare giorno e ora della consegna, secondo le tue necessità. Con Hello Fresh potrai dimenticarti della spesa e non dovrai più pensare a cosa cucinare: comodo, no? Per risparmiare 40 euro sulle prime tre box accedi alla pagina della promozione e segui i passaggi indicati: la prima la pagherai solamente 21,99 euro e la spedizione sarà gratuita.