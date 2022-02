Harry Potter, nuovo gioco gratis per iOS e Android: come iscriversi

Warner Bros. Games e NetEase annunciano che Harry Potter: Scopri la Magia sta per arrivare anche in Italia. Il gioco è un titolo free-to-play per iOS e Android, quindi scaricabile gratuitamente, che mette insieme le meccaniche dei card game con quelle più tipiche dei MMO. Il lancio è previsto nel 2022, ma nel frattempo è già possibile pre-iscriversi.

Harry Potter Scopri la Magia arriva in Italia: come iscriversi

Tutti i giocatori di Americhe, Europa e Oceania sono invitati per il momento a iscriversi su Google Play come indicato sul sito ufficiale del gioco. Con la preiscrizione verrete avvisati dell'uscita del gioco, oltre a ricevere delle ricompense esclusive. Le iscrizioni su dispositivi iOS verranno invece aperte successivamente.

Sviluppato da Portkey Games, i produttori descrivono Harry Potter: Scopri la Magia come un gioco multiplayer incentrato su duelli di magia e progettato per offrire un viaggio coinvolgente in stile gioco di ruolo e strategia meticolosa in cui dare priorità alla fantasia dei fan. Uno stile di grafico unico sarà un tratto distintivo di questa produzione.

Il titolo ci permetterà di iniziare come giovani streghe o maghi che hanno appena ricevuto la ambita lettera di accettazione alla Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts. Il personaggio potrà essere personalizzato interamente a proprio piacimento, grazie anche alla possibilità di acquistare il materiale per la scuola a Diagon Alley, indossare il famoso Cappello Parlante per capire in quale casa sarete smistati e infine gareggiare nel Club dei Duellanti.

Harry Potter: Scopri la Magia permetterà inoltre di vivere una nuova storia che coinvolgerà non solo personaggi già noti della saga, ma anche alcuni protagonisti inventati per l'occasione. Nel corso dell'avventura, impareremo ad apprendere incantesimi e sortilegi che potremo lanciare in forma di carte, cercando di mettere insieme abbastanza conoscenza ed esperienza per capire come elaborare e combinare gli incantesimi per avere ragione degli altri giocatori.