Hard disk esterno WD da 2TB al PREZZO MIGLIORE DI SEMPRE (-30€)

L'hard disk esterno da 2TB offerto da Western Digital è il supporto perfetto su cui copiare file e contenuti multimediali da portare sempre con te. La protezione tramite password terrà i contenuti lontani da occhi indiscreti. Cogli al volo questa imperdibile occasione: acquistalo subito su Amazon e, grazie allo sconto del 26%, pagherai appena 84,50 euro con un risparmio di quasi 30 euro.

Hard disk esterno WD: dimentica i problemi di spazio

L'apparecchio gode di una piena compatibilità con i dispositivi Mac e potrai utilizzarlo fin da subito, appena estratto dalla confezione, per copiare documenti, foto, video e musica o eventualmente per programmare i tuoi backup tramite il software Time machine di Apple.

L'hard disk My Passport for Mac dispone di tutti i cavi necessari, USB-C e USB-A, così da lavorare con i tuoi contenuti anche sfruttando i terminali a marchio Apple più datati. Privacy assicurata: avrai la possibilità di impostare una password personale grazie a cui sarai in grado di proteggere i tuoi dati sfruttando la crittografia hardware integrata AES a 256 bit.

Non perdere altro tempo: metti nel carrello l'ottimo hard disk esterno Western Digital da 2TB, lo riceverai a casa tua senza spese di spedizione.