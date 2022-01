Hard disk esterno Seagate da ben 8TB: ora è il momento di acquistarlo!

L'hard disk esterno Seagate Backup Plus da 8TB è un apparecchio irrinunciabile per chiunque abbia necessità di lavorare avendo a disposizione una grande quantità di spazio su cui memorizzare dati e pianificare backup. Cogli al volo questa opportunità: effettua il tuo acquisto su Amazon e, con uno sconto del 12%, pagherai 184,90 euro con un risparmio di oltre 25 euro.

Hard disk esterno Seagate Backup Plus da 8TB in offerta a prezzo bassissimo

Il dispositivo offerto da Seagate assicura la totale compatibilità con dispositivi Mac e Windows: potrai eventualmente installare il driver NTFS per Mac. Dopo aver collegato l'unità per mezzo delle 2 porte USB 3.0 frontali sarai pronto per copiare in maniera rapida tutti i tuoi file multimediali e documenti di lavoro.

Lo storage interno da ben 8TB fornisce tutto lo spazio di cui avrai bisogno per poter pianificare backup giornalieri, settimanali o mensili, in maniera automatica o manuale. A tua completa disposizione avrai un abbonamento di 2 mesi al piano Adobe Creative Cloud Photography per divertirti con ore ed ore di montaggio video e fotografico. Non dimenticare poi i 2 Anni di Servizi Rescue, per recuperare in modo efficace i dati rimossi accidentalmente dalla memoria.

Affrettati prima che la promozione termini, metti nel carrello il tuo hard disk esterno Seagate Backup Plus da 8TB: oltre ad un sostanzioso risparmio di spesa, lo riceverai a casa velocemente e con spedizioni totalmente gratuite.