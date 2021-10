Hard disk esterno Seagate da 2TB: SUPER SCONTO del 32%

Seagate propone l'ottimo hard disk esterno One Touch a prezzo stracciato, considerando un quantitativo di memoria interna da 2TB.

Occasioni del genere non capitano tutti i giorni: acquistalo subito su Amazon e, grazie ad un vantaggioso sconto del 32%, pagherai appena 67,39 euro con un risparmio di ben 31,37 euro.

Nessuna rinuncia con l'hard disk esterno Seagate da 2TB

Il modello in questione garantisce una piena compatibilità con dispositivi Mac e Windows. Dopo aver collegato l'unità per mezzo della porta USB 3.0 sarai pronto per copiare in maniera estremamente veloce i tuoi file multimediali e documenti di lavoro. Lo storage interno da ben 2TB rappresenta la soluzione ideale per pianificare backup giornalieri, settimanali o mensili.

L'elegante telaio in metallo spazzolato rende l'apparecchio un vero e proprio oggetto di design. Non è tutto: Seagate vuole viziarti con l'abbonamento gratuito di un anno a Mylio Create ed un ulteriore abbonamento di quattro mesi al piano Adobe Creative Cloud Photography per dare libero sfogo alla creatività.

Non perdere altro tempo: metti nel carrello il tuo hard disk Seagate esterno, lo riceverai a casa in tempi rapidi e con spedizione gratuita.