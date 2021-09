Seagate ci va giù pesante, offrendo l'ottimo Hard Disk esterno One Touch da 2TB ad appena 64,90€ con spedizione gratuita. Godrai di uno sconto che ammonta a ben il 33% rispetto al presso iniziale di quasi 100 euro!

Occasioni del genere non capitano tutti i giorni, questo è il momento di agire: acquistalo subito su Amazon prima che l'offerta finisca o vadano esaurite tutte le unità.

HD esterno Seagate da 2TB: caratteristiche tecniche

Essere vincolato al PC portatile durante i tuoi numerosi spostamenti non è certo il massimo della comodità. Che ne dici di una soluzione decisamente più pratica, meno ingombrante ma ugualmente efficace? Proprio qui entra in gioco l'eccellente Hard Disk esterno One Touch realizzato da Seagate.

Il modello in questione garantisce una piena compatibilità con dispositivi Mac e Windows. Dopo aver collegato l'unità per mezzo della porta USB 3.0 sarai pronto per copiare in maniera estremamente veloce tutti i tuoi file multimediali e documenti di lavoro. Lo storage interno da ben 2TB rappresenta la soluzione ideale per pianificare backup giornalieri, settimanali o mensili.

Anche l'occhio vuole la sua parte e nessun dettaglio è stato trascurato: l'elegante telaio in metallo spazzolato rende l'apparecchio un vero e proprio oggetto di design. Non è tutto: Seagate vuole viziarti con l'abbonamento gratuito di un anno a Mylio Create ed un ulteriore abbonamento di quattro mesi al piano Adobe Creative Cloud Photography. Nessun limite alla creatività!

Non perdere altro tempo: metti nel carrello il tuo hard disk Seagate esterno e goditi ogni viaggio in totale libertà, dimenticando l'ingombro del PC.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Elettronica