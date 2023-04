Hard Disk esterno PS4 e PS5 in offerta: 4 TB di spazio per i tuoi giochi

Se non vuoi rinunciare a nessuno dei tuoi titoli preferiti, approfitta subito dell’offerta su Amazon che ti permette di acquistare il Seagate Game Drive, hard disk esterno da 4 TB per PS4 e PS5, a soli 128,99 euro invece di 159,99. Risparmi il 19% e ti godi un’esperienza di gioco senza limiti.

Hard disk esterno PS4 e PS5 in offerta: le caratteristiche

Seagate Game Drive è un’unità disco portatile che ti offre tutto lo spazio di cui hai bisogno per memorizzare oltre 100 giochi per la tua console PS4 o PS5. Non dovrai più cancellare i vecchi giochi per fare posto ai nuovi: potrai accedere a tutti i tuoi titoli in modo rapido e semplice grazie alla connettività USB 3.0 plug-and-play. Basta collegare il Game Drive alla console e seguire le istruzioni per configurarlo in meno di 3 minuti.

Il Seagate Game Drive è compatibile con tutte le generazioni di PS4 e PS5, ma ha una funzionalità diversa a seconda della console. Su PS4 puoi salvare e giocare i tuoi giochi direttamente dall’hard disk esterno. Su PS5, invece, puoi solo salvare i tuoi giochi sull’hard disk esterno, ma non puoi giocarli da lì.

Questo perché la PS5 richiede una velocità di trasferimento dati superiore a quella offerta dal Game Drive. Tuttavia, puoi sempre trasferire i tuoi giochi dal Game Drive alla memoria interna della console quando vuoi giocarli.

Il Seagate Game Drive è un accessorio indispensabile per i gamer che vogliono espandere lo spazio di gioco della loro console e portare con sé tutti i loro giochi ovunque. Oggi puoi averlo a soli 128,99 euro invece di 159,99 su Amazon. Da non perdere.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.