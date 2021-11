Hard Disk esterno da 2TB con SCONTO DEL 25% (-34 euro)!

L'hard disk esterno che vogliamo proporti oggi vanta uno spazio di archiviazione da ben 2 TB, caratteristica che solitamente fa lievitare di molto il prezzo d'acquisto. L'unità prodotta da LaCie rappresenta un'eccezione che non puoi assolutamente ignorare, in virtù del conveniente sconto pari al 25%.

Opportunità del genere non capitano tutti i giorni: fai ora il tuo acquisto su Amazon e pagherai appena 100,99 euro con un risparmio di ben 34 euro.

Offerta imperdibile per l'ottimo hard disk esterno LaCie

Nessuna rinuncia: avrai tutto lo spazio che ti serve per memorizzare i tuoi documenti e file multimediali, grazie ad uno storage interno da ben 2TB.

Il dispositivo risulta perfettamente compatibile con PC Windows e Mac. Sarà subito pronto per l'uso, senza alcun ulteriore intervento: nessuna formattazione o configurazione necessaria. Ti basterà semplicemente collegarlo: in confezione troverai un cavo USB-C ed un cavo USB 3.0.

Tieni al sicuro i tuoi file, scongiurando il rischio che possano essere cancellati accidentalmente: l'hard disk esterno realizzato da LaCie risulterà particolarmente utile per pianificare le tue operazioni di backup automatici o manuali.

Nella peggiore delle ipotesi, avrai comunque 2 anni anni assicurati per il servizio Rescue Data Recovery, così da recuperare in maniera efficace i contenuti rimossi per sbaglio dalla memoria dell'apparecchio.

Non perdere tempo: metti nel carrello il tuo hard disk esterno LaCie, lo riceverai a casa in tempi rapidi e con spedizione gratuita.