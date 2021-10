Halo 5 Guardians per Xbox One a prezzo REGALO (-59%)

Halo 5 Guardians è un titolo che non può mancare sulla tua Xbox One. Se non lo hai mai giocato, questa è la giusta occasione di farlo tuo visto che è in promozione su Amazon. Con un ribasso del 59% te lo porti a casa con una spesa minima ossia 26,40€. Un affare? Puoi dirlo forte!

Si tratta della versione fisica quindi lo ricevi a casa nel giro di qualche giorno e con spese di spedizione gratuite se sei membro Prime.

Xbox One e Halo 5 Guardians: è ora di rispolverare il controller

Halo 5 Guardians è uno di quei giochi che devono essere giocati per forza. Se non ti sei mai approcciato a questo titolo è arrivata l'ora di rimediare. Pieno di azione è molto amato dalla community, quindi non fartelo ripetere due volte.

L'esperienza si rinnova continuamente perché oltre alla modalità Campagna è presente anche la Warzone e il multiplayer dunque puoi giocare con amici e sfidarti fino all'ultima battaglia. La cosa più bella è che la terza modalità può contare fino a 24 giocatori per partite veramente emozionanti.

Se però non sai di cosa parla questo titolo, ti riporto molto velocemente la trama che ti permette di farti un punto mentale.

“Una forza inarrestabile minaccia la galassia e Master Chief è scomparso. La pace viene infranta quando i pianeti coloniali sono inaspettatamente attaccati. E quando il più grande eroe dell'umanità risulta disperso, un nuovo Spartan viene incaricato di dare la caccia a Master Chief e di risolvere un mistero che minaccia l'intera galassia.”

Molto interessante, vero? Allora cogli l'occasione al balzo e fai diventare tuo Halo 5 Guardians per Xbox One a soli 26,40€ su Amazon. Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.