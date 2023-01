Hai uno smartphone con USB C? Sfruttalo al MASSIMO con questo gadget da 3€

Se il tuo smartphone o tablet possiede una porta USB C è arrivato il momento di sfruttarlo al massimo. Grazie a questo accessorio super economico, puoi portare il potenziale del tuo dispositivo su un nuovo livello. Infatti, una volta collegato, otterrai una porta USB A, ovvero quella che sei solito utilizzare per collegare le tue periferiche.

A questo punto, quello che potrai fare è un sacco di cose. Puoi collegare mouse e tastiere, ma anche hard disk, chiavette e altre periferiche. Essenzialmente, il tuo device diventa molto più simile a un vero e proprio PC e la produttività aumenta. La cosa interessante è che questo accessorio, sebbene sia super utile, su Amazon costa pochissimo adesso. Puoi portarlo a casa a 2,99€ appena ed arriva a casa con spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

L’unica cosa che devi fare è controllare (puoi facilmente farlo su Internet) che il tuo dispositivo abbia il supporto all’ “USB OTG” (cercalo così!). Ormai la quasi totalità dei dispositivi lo supporta, ad ogni modo.

A questo punto, basterà collegare l’adattatore e iniziare a utilizzare le tue periferiche, sfruttando la porta USB A che hai appena ottenuto. Non perdere l’occasione di provare un accessorio particolarissimo come questo e inizia a ottenere il massimo dal tuo smartphone con porta USB C. Completa l’ordine al volo per accaparrartelo a 2,99€ da Amazon, le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

