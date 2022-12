Hai uno smartphone con USB C? Con 6€ ESPLODE il suo potenziale (-70%)

Se il tuo smartphone è dotato di porta USB C, allora questo accessorio è quello che ti serve. Grazie allo sconto del 70%, lo prendi a 6€ circa appena e potrai sfruttare al massimo il tuo dispositivo. Infatti, ottieni subito una porta USB A alla quale collegare qualsiasi periferica desideri (come mouse, tastiere, controller di gioco, memorie esterne e non solo) e non finisce qui. Infatti, c’è anche una porta HDMI. Grazie a lei, puoi trasmettere su grande schermo quello che c’è sul display del tuo device. Per finire, c’è un terzo ingresso che ti consentirà di mantenere la ricarica veloce anche mentre utilizzi lo speciale hub.

Insomma, un prodotto 3 in 1 eccezionale, adesso anche super scontato su Amazon. Se la promozione è ancora attiva, spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per accaparrartelo. Lo prendi a 6€ circa appena e le spedizioni sono super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido, la disponibilità è limitatissima.

Un dispositivo compatto, bello nel design e super utile, quindi. A questo prezzo, risulta praticamente un regalo. Soprattutto, oltre che con lo smartphone, puoi utilizzarlo anche in abbinata al tuo MacBook, se dotato di ingresso USB.

Insomma, questo accessorio 3 in 1 non potrebbe essere più utile e versatile: utilizzalo su smartphone e MacBook senza alcun problema. Grazie allo sconto del 70%, hai la possibilità di portarlo a casa a 6€ circa appena da Amazon: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per accaparrartelo. Le spedizioni sono super rapide e gratuite, ma la disponibilità è limitatissima.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.