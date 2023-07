Hai un iPad? Questo accessorio è rivoluzionario, compralo adesso

Se sei un creativo, uno studente o un professionista dell’immagine che vuole aumentare la produttività sul proprio iPad, non puoi non acquistare la meravigliosa Apple Pencil di seconda generazione. Su Amazon la pagherai solo 134,90€, non lasciartela sfuggire.

Apple Pencil di seconda generazione: ecco perché devi comprarla per il tuo iPad

La Apple Pencil di seconda generazione è in grado di fornire una sensibilità al tatto straordinaria e una precisione senza paragoni. Sentirai ogni tratto e sfumatura con il disegno o prendendo appunti sul tuo iPad; la reattività sarà estremamente realistica. razie all’integrazione avanzata con il display del tablet, questa penna riduce al minimo la latenza, assicurando così un tratto sia istantaneo e fluido. È caratterizzata da un design minimalista ed ergonomico, che si adatta perfettamente alla mano. Inoltre, la superficie opaca della Pencil offre un grip confortevole, impedendo che scivoli dalle tue dita durante l’uso. Si ricarica magneticamente sull’iPad, quindi non serviranno fastidiosi cavi per donarle energia. Basterà appoggiarla al frame del prodotto e il gioco sarà sarà fatto. Apple Pencil di seconda generazione è compatibile con una vasta gamma di modelli di iPad: iPad Pro 11″ e 12.9″, iPad Air (2022), iPad mini (2021).

In definitiva, se sei uno studente o un professionista che prende appunti frequentemente, questo accessorio trasformerà il vostro tablet in un quaderno digitale dove poter scrivere, disegnare, realizzare forme geometriche, creare PDF entusiasmanti e molto altro ancora. Volendo, potrai utilizzarla anche per fare editing fotografico di alto profilo. Di fatto, per i creator o gli artisti digitali, la Apple Pencil è una scelta imprescindibile. Con un prezzo di 134,90€ ti assicurerai un gadget per il tuo iPad davvero unico che lo renderà perfetto e versatile in ogni situazione e contesto. Le spese di spedizione saranno comprese nel prezzo e avrai diritto al reso gratuito entro un mese dall’acquisto.

