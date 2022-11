Hai meno di 30 anni? Con Utravel viaggi in tutto il mondo

Tre esperienze di viaggio, oltre 45 destinazioni e migliaia di giovani viaggiatori. Una ricetta vincente quella che da qualche anno a questa parte il travel brand Utravel propone alla sua community spronandola – viaggio dopo viaggio – a scoprire se stessa attraverso le meraviglie del mondo. Nata come startup all’interno del Gruppo Alpitour, Utravel si rivolge a un target ben preciso: i giovani sotto i 30 anni che hanno intenzione di partire alla scoperta di nuove culture, oppure (perché no) di passare una settimana di totale relax in luoghi da cartolina, da soli o in compagnia di sconosciuti viaggiatori.

«Youth is the best journey» è il motto della società, che basa il suo impegno su una serie di valori ben radicati: dalla voglia di scoprire e condividere ai prezzi competitivi del brand, fino alla sicurezza e cura infuse in ogni singolo aspetto del viaggio. Non a caso, nei suoi anni di attività, Utravel ha guadagnato un enorme seguito, che oggi conta migliaia di altri giovani viaggiatori.

Scegli la meta, prepara la valigia e parti

Che tu sia un esploratore da “zaino in spalla”, un amante del viaggio on the road oppure dei paesaggi mozzafiato, Utravel ha una soluzione per tutte le tue esigenze. A differenza di un viaggio fai-da-te, quando parti con Utravel non dovrai fare altro che scegliere la tua meta preferita, preparare zaino o valigia e partire, poiché ogni singola fase del viaggio sarà gestita interamente dalla società.

Per incontrare le necessità di ogni viaggiatore, sono disponibili tre soluzioni di viaggio:

Utravel Club, dove potrai incontrare viaggiatori come te e incontrare nuovi amici, vivendo al top la destinazione

Viaggi Blind, dedicati agli studenti universitari e ai loro amici: si tratta di destinazioni a sorpresa, per chi cerca totale relax

Viaggi Easy, rivolto a coloro che amano esplorare e scoprire una nuova meta al proprio passo, a un prezzo conveniente

Utravel Club, non chiamatelo “viaggio di gruppo”

Durante gli Utravel Club, mete da sogno incontrano libertà e condivisione. Questa soluzione di viaggio, infatti, è l’unica che riunisce altri viaggiatori under 30 come te e li porta a vivere incredibili esperienze di viaggio. Attenzione, però: non è da confondere con il classico viaggio di gruppo. Non ci sono né cassa in comune, né attività obbligatorie, solo momenti comunitari a cui puoi liberamente decidere di unirti. Le attività sono seguite e organizzate da un Guru, che si occuperà di ogni singolo aspetto della vacanza.

Studente o amico di universitari? Parti senza sapere dove

Un’esperienza assolutamente adrenalinica è quella rappresentata dai viaggi blind: scegli una delle categorie tra quelle disponibili (destinazioni da sogno oppure weekend europeo?) e scopri la meta solamente 5 giorni prima della partenza. Questa soluzione di viaggio è rivolta esclusivamente agli studenti universitari e ai loro amici: l’importante è che uno di loro studi.

Viaggi Easy, vivila senza preoccupazioni

Sei alla ricerca di una vacanza di totale relax da vivere al tuo passo? Allora Viaggi Easy è la soluzione più azzeccata. Mentre sei in viaggio, decidi tu cosa fare e quando: organizza il tuo tempo in completa libertà. A un prezzo davvero competitivo.

Utravel, ecco alcune tra le destinazioni più amate

Le bellezze del mondo sono affascinanti e per uno spirito avventuroso volerle visitare tutte è un must. Per questo motivo Utravel propone tantissime destinazioni diverse, che si adattano ai gusti di ognuno. E in alcuni periodi dell’anno potresti avere anche l’occasione di viaggiare insieme a dei travel influencer. Se sei indeciso sulla prossima destinazione, ecco alcune tra le più gettonate dalla community:

Club Egitto , 8 giorni a Sharm El Sheik tra snorkeling, tè beduini e piramidi. A partire da 399 euro a persona

, 8 giorni a Sharm El Sheik tra snorkeling, tè beduini e piramidi. A partire a persona Club Fuerteventura , 8 giorni per chi ama lo sport anche in vacanza: Coralejo è la località perfetta per aspiranti surfisti. A partire da 499 euro a persona

, 8 giorni per chi ama lo sport anche in vacanza: Coralejo è la località perfetta per aspiranti surfisti. A partire a persona Yeah . Non è una destinazione, ma il nome di uno dei tanti viaggi blind a disposizione. Scegli la settimana e alcuni giorni prima della partenza scoprirai tutti i dettagli. A partire da 709 euro

. Non è una destinazione, ma il nome di uno dei tanti viaggi blind a disposizione. Scegli la settimana e alcuni giorni prima della partenza scoprirai tutti i dettagli. A partire New York, 8 giorni oltreoceano per vivere l’“American Dream” tra grattacieli, musei e monumenti incredibili. Da 729 euro a persona

E se hai voglia di partire subito, niente paura: Utravel mette a disposizione viaggi per qualsiasi festività, che sia il prossimo ponte dell’Immacolata, Natale oppure Capodanno. Qualunque sia il tuo budget, qualsiasi sia la tua idea di viaggio, sicuramente c’è una destinazione cucita su misura per le tue esigenze. Se hai meno di 30 anni e vuoi vivere una tra le esperienze più incredibili della tua vita, visita la pagina di Utravel a questo link: la tua prossima avventura è a portata di clic.

